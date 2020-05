Valle Hermoso, Tam.

Más de 30 comercios de la zona centro de la ciudad no volverán a abrir sus puertas, pues no soportaron la contingencia sanitaria y ya no tienen para reactivarse.

Lo anterior lo dio a conocer Francisco Díaz, un comerciante de la zona centro, que dijo que solo en el Mercadito ubicado a un lado de la plaza principal, al menos 15 locales ya no se abrirán y se están empezando a desocupar.

"No hubo para la renta, para el pago de los empleados, para el pago de los servicios, esto ya nos afectó de más y aunque el lunes se reactiven algunos negocios, al menos unos 30 de aquí de la primera zona comercial, ya no volverán", dijo preocupado el comerciante.

La Cámara Nacional de Comercio local aún no tiene un dato preciso sobre cuantos negocios quedarían ya cerrados a causa de esta contingencia y cuantos reabrirían a partir del lunes, sin embargo, sí han insistido en que la crisis ya los alcanzó y no pueden soportar más sin trabajar.

Será este lunes, cuando al fin se sepa cuales negocios sí abrieron y cuales negocios quedarían cerrados permanentemente o provisionalmente hasta que las autoridades así lo permitan.