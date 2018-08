No soportan las fugas colonos de Rodríguez

viviana.cervantes@elmanana.com

Los vecinos de la colonia Rodríguez sufren desde hace varios meses de fugas de aguas negras que provocan malos olores e infecciones, el problema es más evidente al cruce de las calles Chihuahua y Saltillo donde capas de lama junto a basura se han convertido en el criadero perfecto para los insectos.



"Es algo insoportable, ahorita hace mucho que no llueve y hasta cierto punto vamos a decir que está tranquilo porque cuando llueve se contamina todo, se revuelve el agua de lluvia con la del drenaje y por aquí no se puede pasar" mencionó Andrés habitante de la zona.

En la misma inconformidad está Mayra, quien vive un par de cuadras más, sobre la calle Victoria, a ella, las aguas negras la obligan a rodear para salir de su domicilio mojarse los pies "Yo soy una de las más afectadas porque digamos que está frente a mi domicilio, en varias ocasiones hemos reportado a las autoridades el problema pero no nos dan respuesta, yo he visto que los de COMAPA han venido a darse vueltas por aquí pero no veo que trabajen".

Viejas tuberías...

Con el paso del día los malos olores y aparición de insectos se incrementa, los inconformes aseguran que el problema surge porque las redes de alcantarillado están en mal estado."Por eso brotan de las alcantarillas o del suelo, porque los tubos están reventados desde abajo, tendrían que abrir toda la calle, renovar todo el sistema para que esto ya no ocurra". dijo Francisco, vecino de la calle Chihuahua.

Criaderos. El agua tiene insectos y capas de lama.