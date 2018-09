No soporta a ´la chica dorada´

Ciudad de México

Próximamente comenzarán las grabaciones de La Voz España, que contará con la participación como coaches de Luis Fonsi y Paulina Rubio.

Los nombres de los coaches restantes aún son inciertos. Sin embargo, uno de los más sonados es el de la cantante italiana Laura Pausini, quien ya ha participado con anterioridad en el reality español, al igual que en la versión mexicana.

La gran sorpresa de los productores sucedió cuando se toparon con la negativa de la cantante, quien se excusó en su apretada agenda.

Por su parte, los medios informativos hicieron lo suyo y se enteraron que la verdadera razón por la que Pausini no quiso aceptar la propuesta se debe a que no quiere ser compañera de Paulina Rubio, pues de ella le han dado las peores referencias donde la califican de diva, insoportable y conflictiva.

RECHAZA OFERTA

El rumor llegó a oídos de los productores del programa, por lo que para no perder a la italiana le ofrecieron la conducción de la nueva temporada del reality musical para que no tuviera tanto contacto con ´la chica dorada´ y aún así, Laura Pausini no aceptó.

Cabe destacar que Antena 3, la televisora que ahora está encargada del proyecto, le está ofreciendo una jugosa cantidad a Laura para intentar convencerla, ya que les fascina su chispa y simpatía, por lo que no cesan en su intento de tenerla. Pero hasta el momento, la italiana sigue negándose.

Aunque hace unas horas la intérprete de "Se Fue" dijo a través de sus redes sociales que es una mentira, sus seguidores dicen que no tenga miedo en aceptar y decir si realmente no le simpatiza "La Chica Dorada"; ahora tendremos que esperar a ver qué dice Pau ante dicha acusación.