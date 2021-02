¡No son parejos!

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no es pareja en el respaldo a los deportistas ni a sus equipos de trabajo.

Si bien las becas mensuales a los seleccionados nacionales han llegado a tiempo, pese a la desaparición del Fodepar, el pago a algunos entrenadores, fisiatras, médicos y otros especialistas que los atienden sí se ha visto interrumpido, como reveló la subcampeona olímpica en tiro con arco Aída Román.

"Si se trata de la beca, no he tenido problema. Lo que sí es que el cuerpo disciplinario ha tenido la atención de atenderme a pesar de que no les hayan pagado a tiempo", dijo la arquera que ha entrenado sola varios meses en su camino hacia Tokio 2020.

Levantadores de pesas, entre ellos la preseleccionada olímpica Aremi Fuentes, han realizado sus prácticas en sus lugares de origen u otros sitios, pero apoyados por sus familias o los institutos estatales del deporte, indicó el responsable de la disciplina en el País, Rosalío Alvarado.

"Para empezar, la Conade no tiene ni equipo de pesas, tiene poco en el CNAR. Cada pesista está en su estado y están entrenando en su casa o en su Instituto (estatal del deporte), no es una cosa muy lógica, pero no hay de otra", expuso el federativo.

En contraste, la selección de boxeo, cuya federación había tenido diferencias con la Conade, iniciará a fines de mes una concentración en el CNAR con miras al preolímpico continental de Buenos Aires en mayo.