No somos ´vende patrias´, afirma la familia LeBarón

Ciudad de México.

Luego de que el presidente Donald Trump anunciará que designará a los cárteles mexicanos terroristas, la familia LeBarón agradeció al mandatario norteamericano el apoyo ya que, señalaron, reconoció la gravedad de la situación en México; afirman que no son "vende patrias" o traidores del país sino que es momento de que se retome a México de las "manos de los terroristas".

A través de una carta de agradecimiento, señalaron que teniendo en cuenta los acontecimientos recientes, incluidas las lesiones y el asesinato de sus seres amados, es irresponsable creer que México mantiene el control de la situación.

"El gobierno mexicano carece de los recursos necesarios para proporcionar el estándar más básico de seguridad en muchas partes del país. No pueden competir con los miles de millones de dólares que fluyen a las manos de los cárteles cada año. Los cuales financean las impresionantes armas y el terror que distribuyen con ellas todos los días", indica el documento.

El pasado 25 de noviembre, a través de la plataforma Petitions White House, la familia Lebarón solicitó a la Casa Blanca clasificar como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles del crimen organizado que operan en México, los cuales "buscan poder político para crear un narcoestado en México".

En la carta de la familia LeBarón, señalan que la crisis de la trata de personas, el tráfico de drogas ilegales y la violencia no se detienen en la frontera; agregan que es una epidemia internacional y que compartimos un enemigo común, por lo que ahora es el momento de colaborar para promover soluciones legítimas y avanzar con acciones firmes y definitivas.

"Ahora es el momento. Retomemos a México de las manos de los terroristas. No somos ´vende patrias´ o traidores a nuestro país. La realidad es que la seguridad, la libertad y las oportunidades económicas del pueblo mexicano han sido secuestrados por la violencia y la brutalidad de los cárteles. Si nosotros, los ciudadanos de México, no exigimos la justiciar ahora, no quedará patria para vender", afirman.