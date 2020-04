No somos de hule, el virus no respeta, asegura Fayad

Ciudad de México.

Poco después de las 18:00 horas del pasado 28 de marzo, Omar Fayad llamó al Presidente para informarle que había dado positivo en la prueba del Covid-19 y que estaba enfermo de coronavirus. Se trataba, asegura en entrevista con EL UNIVERSAL, de un tema de gobernabilidad.

Para el mandatario de Hidalgo, el país vive una guerra contra un enemigo invisible, por lo que es momento de estar unidos y enfrentarlo juntos: "Es un tema de solidaridad. Nada ganan quienes en este momento me atacan, qué ganan, de todos modos estoy encerrado, estoy enfermo. Se me hace una cobardía".

A través de una videollamada con El Gran Diario de México, el mandatario hidalguense narra su preocupación por la posibilidad de ser el responsable de un eventual contagio al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hay que cuidarlo. Estamos en un momento muy complejo, a mí me daba mucha pena que empezaban a decir que yo lo había contagiado, pero los doctores me dicen que seguramente me infecté después de haberlo visto.

"Sí sentía una carga de conciencia. Imagínate, ahorita que necesitamos a un Presidente en acción y resulta que porque alguien lo contagió no lo está, es algo que me pesaba. Tengo un respeto irrestricto por la institución presidencial, respeto en lo personal al Ejecutivo", afirma.

Aislado en una habitación de su casa, donde es auxiliado por dos personas que tienen medidas extremas de seguridad sanitaria y consumiendo un gramo de paracetamol cada seis horas, Fayad comenta que su situación empeoró cuando en un periodo de menos de ocho horas pasó de tener los síntomas de una gripa común a un cuadro con episodios de fiebre de hasta 41 grados y un insoportable dolor corporal.

"Más allá de que sea el gobernador de un estado, soy un ser humano, aquí estoy, soy de carne y hueso, lo que corre dentro de mí es sangre, respiro igual de mal que cualquier otro enfermo.