No somos ´aviadores´, protestan contra SAT

Ciudad de México

Con carteles donde se leía la leyenda "No soy aviador" y con los que exigieron su reinstalación inmediata, así como un alto a los despidos masivos, la mañana de ayer miércoles alrededor de 50 trabajadores despedidos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se manifestaron frente a Palacio Nacional.

Desde las 06:00 horas de este miércoles, los empleados pidieron que se les devuelvan sus fuentes de trabajo; aseguraron que su despido fue injusto y arbitrario, debido a que son personal que contaba con sueldos bajos y no desempeñaban cargos de alta dirección dentro de la institución federal.

Leonor Lovera, trabajadora del SAT en la Ciudad de México, aseguró que son más de 15 mil empleados de la institución los que fueron despedidos desde el 20 de diciembre y rechazó que sean "aviadores".

"Rechazamos que seamos aviadores, somos trabajadores de confianza que íbamos a trabajar y que percibíamos sueldos bajos, no son altos como muchas personas piensan. Somos 15 mil personas en todo el país que fuimos despedidos de manera injusta".

Minutos después de iniciada la protesta, Leticia Ramírez Amaya, coordinadora de Atención Ciudadana de la Presidencia, informó que desde el viernes pasado se está revisando cada uno de los casos de los empleados despedidos.

Araceli, extrabajadora del SAT en la Ciudad de México, señaló que está de acuerdo en que haya una política de austeridad por parte del gobierno federal, pero ésta debe de darse en los puestos con mayor remuneración y no en empleados que ganaban entre 8 y 10 mil pesos.

"Yo sólo ganaba 8 mil al mes, ese no es un puesto que sea costoso al país. El presidente Andrés Manuel debe de revisar bien al personal que se está despidiendo".

El pasado lunes en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que revisará los casos de despidos de trabajadores de confianza en el SAT para no cometer injusticias, pero advirtió que han detectado "aviadores" o personal que cobraba dos o tres veces.

"Se van a revisar algunos casos para no cometer injusticias, porque puede ser que se trate de un trabajador de confianza, pero que lleva 15 o 20 años laborando y que además gana muy poco porque lo que estamos buscando es hacer el ajuste arriba de los altos funcionarios públicos, no los trabajadores de base, no los que ganan muy poco, esos casos se van a revisar", comentó.

El titular del Ejecutivo aseguró que su gobierno también está revisando la nómina federal porque han encontrado qué hay quienes cobran sin trabajar.

"Hay aviadores, eso lo estamos cuantificando, y hay casos de quienes cobran dos o tres veces", manifestó.

SIN INDEMNIZACIóN. Soportando las bajas temperaturas afuera de Palacio Nacional, los despedidos del SAT sin ninguna consideración, exigen que se reconsidere esta violación a la Ley Federal del Trabajo.

TAMBIéN EN OAXACA SE INCONFORMAN

Trabajadores despedidos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Oaxaca, Oaxaca, protestaron este miércoles en la sede de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo (DDHPO), donde además presentaron una queja formal.

Fueron al menos 10 empleados de confianza a quienes se dejó sin trabajo en las oficinas ubicadas en la ciudad; cinco fueron obligados a firmar bajo amenazas y tres mediante actas administrativas, según dieron a conocer en las oficinas del organismo en la capital del estado.

´Nos amargaron la Navidad´, dice trabajadora despedida

La semana pasada Guadalupe planeaba ir al mercado y comprar lo necesario para cocinar romeritos, bacalao y ponche y disfrutar la cena de Nochebuena con su familia.

Sin embargo, no contaba que sería despedida de su puesto de trabajo que por 20 años mantuvo en la delegación Tlalpan del Servicio de Administración Tributaria (SAT), hecho que, al igual que a cientos de sus compañeros despedidos, "nos amargó la Navidad".

En entrevista, la ahora desempleada de la dependencia federal señala que el pasado jueves 20 de diciembre fue "coaccionada" a firmar su renuncia, porque, "me dijeron que si no firmaba la renuncia de todos modos me otorgarían un cese laboral, es decir, ese día se terminaba mi relación con el SAT de una forma u otra".

A pesar del frío que se siente este miércoles en el Zócalo de la Ciudad de México, Guadalupe se levantó a las 4:00 de la mañana para llegar a Palacio Nacional y protestar junto con cerca de 50 trabajadores cesados, por estos despidos, "porque no fue justo lo que nos hicieron. Nos quitaron nuestra fuente de trabajo sin explicación, de una forma abrupta, de un día para otro, sin ninguna justificación".

Portando un cartel con la leyenda "Andrés: Para ti Feliz Navidad, para nosotros tu plan de austeridad", afirma que entre las pocas explicaciones que les dieron fue que "nuestro despido era por la austeridad del gobierno federal, pero compañeros que todavía trabajan nos informan que ya llegó gente nueva a ocupar nuestros espacios, y que de inmediato van a gozar estos días de vacaciones de diciembre. No es justo".