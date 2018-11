No seremos 'levantadedos'.- Tatiana Clouthier

Cd. de México.- La diputada de Morena Tatiana Clouthier descartó que los diputados de su fracción sean "levantadedos" en la discusión de las reformas constitucionales para poder formar la Guardia Nacional propuesta por Andrés Manuel López Obrador para el combate a la delincuencia.

Aseguró que se tendrá que llegar a un balance entre la actuación de las Fuerzas Armadas en seguridad y la preocupación de las organizaciones sociales sobre la militarización del País.

Indicó que no se puede tomar como una cuestión de facto que se aprobará sin cambios la propuesta que presente el Presidente Electo al Congreso.

"Me rehúso a pensar eso, porque lo que sería es que nosotros venimos aquí a ser levantadedos, se equivoca si esa es la interpretación a la que me da", respondió la vicecoordinadora de Morena cuestionada sobre cómo se discutirá la propuesta de López Obrador de la Guardia Nacional, a partir del fallo de la Suprema Corte de declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior.

Expresó que no se debe dar nada como un hecho, porque hay división de Poderes.

"Hay división de poderes, el Poder Judicial acaba de decirnos que la Ley de Seguridad Interior es anticonstitucional.

"Ahorita hay una propuesta por parte del Ejecutivo, y la propuesta puede ser ajustada de acuerdo a lo que se escuche, lo que el grupo parlamentario piense y lo que el Poder Legislativo decida", precisó en entrevista.

Clouthier reconoció que hay preocupación en la sociedad civil sobre la propuesta de la Guardia Nacional, por lo que ofreció escucharla.

Mencionó que desde ahora se están recogiendo las diversas manifestaciones de organizaciones en redes sociales y medios de comunicación, sobre las implicaciones de la participación de militares en la Guardia Nacional.

"Éste es el lugar en el que vamos a escuchar a la sociedad civil", garantizó Clouthier.

"Hay preocupación, y éste es el espacio de la ocupación, el Legislativo tiene que ser el espacio de la ocupación, y cuando hablo del espacio de la ocupación es aquí es donde se va a discutir y aquí es donde habremos de recibir todos estos comentarios, todas estas inquietudes".

Citó que desde la sociedad civil se estuvo trabajando para que la Ley de Seguridad Interior no procediera.

"Entonces le digo, queremos escuchar todas estas inquietudes", remarcó.

- ¿Hay incongruencia por ir contra la Ley de Seguridad Interior y luego que López Obrador y Morena propongan militares en la Guardia Nacional?, se le preguntó a la legisladora.

"A ver, vamos a dos cosas, y el primero es vaya y pregúntele al Presidente Electo, yo no le puedo contestar por el Presidente Electo; si usted lo considera una incongruencia, hágale la pregunta al Presidente Electo.

"Yo le digo, nosotros como Legislativo, habremos de recibir la propuesta, y la habremos de trabajar para poder conciliar el interés de la seguridad, con el interés mayor que tiene que ver con cómo le hacemos para que no se pueda caer en atropellos, en términos no solamente de derechos humanos, sino de las violaciones propias que pudieran venir o que tuviésemos lo que no queremos en la calle", respondió Clouthier.

Opinó que se debe encontrar un balance entre lo que la opinión pública percibe y la propuesta que se presente.