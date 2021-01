No seré mezquino con vacunas; armonizaré con estados: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no puede ser mezquino ante la petición de Gobernadores y empresas privadas para colaborar con la compra de la vacuna contra el Covid-19 , y dijo que armonizará con los estados la aplicación de la misma.

Además, López Obrador insistió en dejar claras las condiciones para el otorgamiento de los permisos, ya que deberán presentarse los contratos formales, sólo se podrán comprar vacunas de calidad y probadas por las farmacéuticas que las producen.

Luego de que "El Bronco" reconoció que necesitarán de la ayuda de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo la vacunación con las dosis que logren conseguir, López Obrador respondió que está dispuesto a coordinar esfuerzos, para que los planes federales y locales puedan funcionar.

"De modo que nos vamos a poner de acuerdo con el Gobernador Jaime Rodríguez, con los Gobernadores de los estados, para armonizar toda esa acción de vacunación contra el Covid. Cómo se ensambla, cómo se embona, cómo nos integramos para que no haya duplicidades, que haya orden", expresó.

"Es decir, si ya hay un plan en donde se tiene que vacunar primero a los médicos, las enfermeras, los trabajadores que están en hospitales Covid, públicos o privados, una vez que se termine con ellos, que se les proteja, vamos con los adultos mayores; ese es el plan".

Las expresiones se registran luego de que el subsecretario Hugo López Gatell sostuvo, en público y en privado, que los estados y privados no podían actuar por su cuenta, ya que podría diluirse el impacto del Plan Nacional de Vacunación anunciado por la Federación.

"De modo que estamos nosotros aquí viendo vacuna pero no podemos, sería mezquino, decirle a quienes quieren ayudar que no se les permite porque es una función, y lo es, del Gobierno federal. Pero no vamos a aplicar normas estrictas cuando está de por medio la salud del pueblo, cuando está de por medio la ética, el humanismo", comentó.

"Por eso decidimos, a ver, todos los que quieran aquí las vacunas van a tener la posibilidad de hacerlo, repito, sólo exponiendo, dando a conocer, mostrando que ya se tiene el contrato, que se trata de una vacuna de calidad y luego una también de coordinación que aquí lo planteó muy bien el Gobernador Jaime Rodríguez".