´No seré el alcahuete de corruptos´

Ciudad de México.

Tras afirmar que Petróleos Mexicanos (Pemex) y el gobierno estaban en manos de bandoleros y rufianes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no será "alcahuete de corruptos", y que en el caso de fraude contra la petrolera por 700 carrotanques de ferrocarril, de los cuales una empresa dio un anticipo de 400 millones de pesos y no los entregaron, no habrá "punto final" y seguirá investigando.

Recalcó que la corrupción es un mal que va a arrancar de raíz, aunque "a algunos no les guste y me llamen mesiánico. No luché ni me apoyó la gente para estar aquí, para convertirme en alcahuete de corruptos, cero corrupción y cero impunidad", afirmó en conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde se dio el parte de información, tras 36 horas de la explosión de una toma clandestina de gasolina.

SIN ESCRÚPULOS

El mandatario fustigó que Pemex y el gobierno en general estaban al servicio de gente sin escrúpulos morales.

"Estaban tomadas las instituciones, secuestradas las instituciones por bandoleros, por una pandilla de rufianes, de corruptos", precisó.

El viernes, López Obrador aseveró que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, Pemex hizo una licitación por mil 400 millones de pesos por 700 pipas, y la paraestatal dio un anticipo de 400 millones a una empresa, pero los carrotanques no se recibieron y la empresa no hizo devolución del monto pagado.