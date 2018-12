No será presentador tras polémica

Ciudad de México

El actor estadounidense Kevin Hart informó que decidió hacerse a un lado para no ser una distracción en una noche tan importante como la ceremonia de entrega del Óscar, por sus pasadas declaraciones sobre la comunidad LGBTQ.

En su cuenta de twitter, Hart informó: "Tomé la decisión de hacerme a un lado como anfitrión de los Óscar de este año. Esto es porque no quiero ser una distracción en una noche que debe ser celebrada por tantos artistas increíbles y talentosos. Sinceramente me disculpo con la comunidad LGBTQ por mis palabras insensibles".

REAVIVA REPUDIO

La respuesta previa del cómico a las críticas por sus tuits no hizo sino avivar más la tensión. El jueves, Hart escribió en Instagram que sus críticos deberían "dejar de ser negativos" tras la aparición de unos tuits en los que empleaba insultos homófobos. En el video que acompañaba a sus palabras, el comediante, que aparece sin camisa, dice que no va a "dejar que la locura me frustre". Hart dijo además que "quiere a todo el mundo".

SE DISCULPA

GLAAD, un grupo encargado de monitorear la imagen que se ofrece de la comunidad LGBTQ en los medios, dijo que se puso en contacto con ABC, la televisora de los Óscar, con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y con los managers de Hart para "discutir la retórica anti LGBTQ de Kevin".

En un especial de comedia de 2010, Hart dijo: "si puedo evitar que mi hijo sea gay, lo haré".

Agregó en otro tweet una disculpa por los chistes hechos en su especial de comedia "Kevin Hart: Seriusly Funny".

"Lamento haber lastimado a la gente. Estoy evolucionando y quiero seguir haciéndolo. Mi objetivo es unir a las personas, no separarnos. Mucho amor y aprecio a la academia. Espero que podamos encontrarnos de nuevo".