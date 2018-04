No será fácil de resolver problema de inseguridad, dice panista Ricardo Anaya

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, afirmó que no será fácil resolver el problema de inseguridad que vive el país, sin embargo, se dijo convencido de poder minimizarlo.

"No estoy diciendo que va a ser fácil, pero estoy convencido que lo vamos a lograr. Yo se los garantizo, vamos a recuperar la paz y la tranquilidad que se ha perdido en nuestro país", expresó.

En uno de los municipios con mayor incidencia delictiva, Anaya Cortés detalló que la estrategia de seguridad que implementará tendrá dos ejes: la prevención, para atacar las causas más profundas de la inseguridad.

"Y las oportunidades de trabajo, empleo, especialmente para los más jóvenes", asentó.

En entrevista, el abanderado presidencial de la coalición Por México al Frente, sostuvo que para atacar el problema se requiere de mayor inteligencia, tecnología, para dar resultados.

Acompañado de los candidatos al Senado, la panista Josefina Vázquez Mota y el perredista, Juan Zepeda, se comprometió a atender los feminicidios que tanto golpean a la entidad, así como, el problema del agua que tanto afecta a la zona nororiente.

"Ustedes lo saben, con el gobierno del PRI, México y Ecatepec, no van por el camino correcto, hay más corrupción que nunca, y cuando preguntamos que por qué no se resuelven los problemas que sufrimos todos los días, nos contestan: ´es que no hay dinero´", externó.