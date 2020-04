No será en vano el sacrificio por Covid-19, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el sacrificio que está haciendo la sociedad mexicana al seguir las recomendaciones de las autoridades de salud ante el Covid-19, como permanecer en casa, no será en vano pues resultará en que se salven vidas, que es, indicó, el principal objetivo, y más adelante enfrentar la crisis económica que genere esta pandemia.

En un video difundido en sus redes sociales, López Obrador comentó que con el esfuerzo de toda la población, México se encuentra entre los 10 países del mundo con menos infectados y con menos defunciones por el coronavirus, lo que indicó, es un ejemplo ante el mundo. "Yo sé que es un sacrificio, pero esto nos va a dar buenos resultados, vamos a salvar vidas, no son números los que pierden la vida; cualquier ser humano que pierde la vida debe de dolernos, y estamos trabajando por ese propósito. El propósito principal es salvar vidas, el propósito principal es enfrentar esta epidemia con menos costos y es fundamental, repito, el que podamos salir bien, sanos, y luego viene la recuperación de la epidemia (...) ya después vendrá el tiempo de la recuperación en los económico, en lo material. Lo más importante es el humanismo, lo más importante es que salgamos adelante bien de esta crisis sanitaria. Luego vamos a enfrentar la crisis económica", refirió.

Al informar que decidió no viajar a su rancho en Palenque, Chiapas, y quedarse en su casa de Tlalpan, en la Ciudad de México, el Presidente informó que este viernes, se terminó la distribución de 42 mil millones de pesos en pensiones adelantadas a 8 millones de adultos mayores para que pudieran enfrentar la pandemia.

"Ya ayer terminamos de entregar a 8 millones de adultos mayores todos sus apoyos, cuatro meses por adelantado, dijimos que íbamos a terminar el día 10 de abril y se cumplió. Distribuimos 42 mil millones de pesos a los adultos mayores, que es la población más vulnerable que queremos que esté en casa, que la sigamos cuidando a nuestra población adulta, a los ancianos respetables, a los adultos mayores", indicó.

Al agradecer el comportamiento de la mayoría de la población de seguir con las recomendaciones de las autoridades de salud de mantener una sana distancia, López Obrador aseguró que "México está dando una lección al mundo" con este compartimiento, por lo que exhortó a la población en continuar así. "Estamos dando una lección al mundo con nuestro comportamiento, sigamos adelante. Tengan confianza de que estamos haciendo las cosas de manera profesional, con mucha responsabilidad para proteger a nuestro pueblo", señaló.

Recordó que este lunes informará sobre las próximas acciones que vendrán para enfrentar esta pandemia, "lo que se está previendo a partir de las proyecciones de los técnicos, de los médicos, de los científicos, pero lo más importante es continuar así". Asimismo, señaló que este sábado habló con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien le informó que ayer viernes y hoy, el puerto de Acapulco estuvo vacío. "La gente en sus casas, no hay gente en las playas. Me habla de cerca del 100% de personas que no están en la playa, que están en sus casas. Aquí en la Ciudad de México, la movilidad es mínima, y así tengo informes de todo el país", refirió. Manifestó que el país va bien en el control de esta pandemia y que se saldrá adelante. Exhortó a la población a que tenga ánimo y dijo que esta contingencia pasará: "tendrá que pasar para bien del pueblo y para bien de nuestra gran nación, México".