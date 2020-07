No se ve fuera de Televisa

A Silvia Pinal no le gustaría trabajar con otra empresa que no fuera Televisa.

Después de que su hijo Luis Enrique Guzmán contó a "Ventaneando" que la televisora le había retirado la exclusividad a la actriz, Silvia explica que ella no lo ve de esa forma y espera que las cosas se arreglen en beneficio de ambas partes.

"Si quieren que se vaya la exclusividad o que yo ya no trabaje con ellos, ya será decisión de ellos. Hay muchas empresas pero espero no sea otra que no sea Televisa", dijo Pinal.

"Yo no siento que me hayan quitado la exclusividad, creo que se detuvo un poco, no me han cortado nada, yo sigo recibiendo mi dinero que me tienen que pagar pero bueno, en fin, si va a pasar, que pase", señaló.

SIN PAGO

Pinal, quien por más de 20 años estuvo a la cabeza del programa "Mujer... casos de la vida real", detalló que el problema es que no ha recibido los pagos completos.