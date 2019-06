No se tolerará corrupción en el Poder Judicial: AMLO

Ciudad de México.

Luego de que el presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Zaldívar, declaró que el Poder Judicial fue infiltrado por el crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que quien cometa delitos va a ser castigado.

El pasado lunes, El Universal publicó una entrevista con el ministro Zaldívar en la que reveló que en el caso de Jalisco tiene información de que pudiera haber una intervención del crimen organizado en juzgadores.

Al ser cuestionado al respecto, el presidente López Obrador respondió que hay jueces que no son rectos ni honestos, "pero como ya no hay una atmósfera favorable a la corrupción, la gente que no actúe con rectitud y honestidad no va a ser tomada en cuenta y si cometen delitos van a ser castigados".

Dijo que hay cooperación y colaboración entre poderes y reiteró que le tiene mucha confianza al presidente de la Suprema Corte.

"Siento que, como todas las instituciones, hay elementos buenos y malos, con el apogeo de la corrupción de los gobiernos pasados se afectaron algunas instituciones, pero yo diría que no todas o no todo el cuerpo de la institución, que hay gente honesta en todas las instituciones, que eso es lo que pasa, considero, en el Poder Judicial, que hay jueces, rectos, honestos, íntegros, magistrados, ministros, como también hay los que no tienen estas virtudes", dijo.

En otro tema, López Obrador rechazó que la renuncia de Guillermo García Alcocer como presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se deba a presiones políticas de su administración.