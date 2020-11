No se permitirá uso del glifosato ni maíz transgénico: López Obrador

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no permitirá que se publique como decretó el anteproyecto que se encuentra en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), el cual avala el uso del glifosato, e informó que tampoco se permitirá el uso del maíz transgénico.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador señaló que dio la orden para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) lleve a cabo una investigación en la forma para sustituir el herbicida y así se deje de usar por completo.

"No se va a publicar (el anteproyecto) porque la instrucción es que no se utilice ese agroquímico en el gobierno, en actividades del gobierno y que Conacyt lleve a cabo una investigación para buscar la manera de sustituirlo, que como es indispensable, no hay alternativa en el mundo, para que se pueda desechar por completo ese agroquímico", dijo.

El Presidente aseguró que dentro de los programas del gobierno federal, como "Sembrando Vida", se tiene prohibido usar este herbicida.

"Se está limitando -eso fue lo que acordamos - el volumen de importación en la medida en que tengamos opciones, se va a ir eliminando por completo, pero en el

gobierno queda prohibido usar ese agroquímico; es decir, en ´Sembrando Vida´, que se están cultivando un millón de hectáreas de árboles maderables. Ese agroquímico no se usa, no se puede usar", apuntó.

López Obrador señaló que, así como se prohibirá el uso del glifosato, también se hará con el maíz transgénico.

"Lo otro, no al maíz transgénico. Aquí en el gobierno nuestro, como es un gobierno plural, y no es una dictadura, es una democracia, hay distintos puntos de vista, hay discrepancia, hay mucho debate, pero esto ya se acordó, sin embargo, quienes hicieron el proyecto, a lo mejor, no tomaron en cuenta la definición que se tiene sobre este asunto", señaló.