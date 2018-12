No se parece

Ciudad de México

Melanie Griffith compartió en Instagram una imagen en donde sostiene dos Globos de Oro, sin embargo, quedaron en segundo término pues su apariencia llamó la atención.

"La Navidad llegó antes en mi casa", puso la actriz en su publicación en donde se aprecia que sus labios están deformes.

Los comentarios no se hicieron esperar y criticaron su rostro.

"Omg!!! Que le paso en los labios....ya no es la misma", escribió uno de los usuarios.

"Qué le pasó a tu cara? No luces como tú misma. Por favor, no más cirugías plásticas o Botox. Lucías mucho mejor antes", sugirió una mujer.

Por otro lado, hubo gente que escribió mensajes de apoyo a Griffith.

"Creo que eres muy bonita ! Usted está en una forma increíble y sobreviviendo al cáncer de piel y la enfermedad debilitante y aún está cosechando recompensas. Que se jodan los que odian. La crueldad es humana. Confiar en el bien".

En agosto, Griffith confesó a través de Instagram que había sufrido carcinoma en la nariz, por el que tuvo que someterse a una intervención médica para eliminarlo.

(Reforma)

