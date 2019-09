No se meten con reggaetón

Ciudad de México

El cantante Aleks Syntek ya no quiere meterse en polémicas con respecto al reggaetón.

Cuando se le preguntó este miércoles sobre el pronunciamiento de algunos exponentes del género urbano en contra del Latin Grammy por no estar nominados comentó: "Yo a mi piano porque luego me parafrasean y...", haciendo referencia a que se puede prestar a malos entendidos.

Sin embargo el cantante resaltó la labor de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, encargada de las nominaciones.

"Todos sabemos que la Academia siempre ha sido un voto de calidad y no de popularidad estés de moda o no y hay que respetar eso y qué padre que la Academia tenga bien planteados sus criterios", comentó.

Quien también expresó su opinión con respecto a la polémica fue la cantante Natalia Lafourcade.

ESPACIO PARA TODOS

"Yo pienso que es muy importante que haya espacio para todo. No tengo nada en contra del reggaetón en particular, en lo personal, sin embargo sí siento que es la lucha por mantener un equilibrio, hay muchos géneros musicales, muchas nuevas propuestas, artistas nuevos que están nominados eso me dio mucho gusto", dijo.

Natalia fue víctima de memes hace un año por el gesto que hizo cuando se anunció que Maluma se había llevado un Grammy Latino por Mejor álbum vocal pop. El colombiano es uno de los que se han pronunciado contra la premiación pero Natalia dijo no estar enterada de lo que expresó el intérprete. (