No se irá Gareth Bale prestado del Real Madrid

Madrid, España.

El agente de Gareth Bale rechazó los rumores que apuntan a que el delantero galés podría ser cedido por el Real Madrid, lo que complica las opciones para el jugador de cara a la próxima temporada ya que no sería considerado en el plantel que está formando el técnico Zinedine Zidane.



Bale fue titular en solo cinco de los últimos 11 partidos del Madrid en la temporada y sus posibilidades de seguir en el equipo la próxima campaña parecen muy complicadas por la llegada de Eden Hazard desde el Chelsea.



El gran salario de Bale, que según medios británicos alcanzaría las 600 mil libras (753 mil dólares) por semana, hace que pocos clubes sean capaces de comprar su pase, pero su agente, Jonathan Barnett, descartó la posibilidad de un préstamo y dijo que el jugador estaría feliz de quedarse en Madrid.



"No creo que quiera un préstamo. Tiene una vida encantadora y un hogar en España (...) el préstamo está descartado", dijo Barnett a Sky Sports News el martes.



Bale, de 29 años, ha ganado cuatro ediciones de la Liga de Campeones desde que llegó al Madrid desde el Tottenham Hotspur en 2013 por 100 millones de euros, un traspaso récord en su momento.



Sin embargo, el galés fue duramente criticado por los hinchas y los medios españoles la temporada pasada después de no haber logrado llenar el vacío dejado por la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus.