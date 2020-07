No se ‘gancha’

Si bien es cierto que un sector de la afición de Rayados lo llama “manos guangas”, lo que Hugo González ha demostrado es no tener la piel delgadita.

El portero brindó su primera rueda de prensa desde su llegada al club, y aseguró que toma con humor el apodo que le puso un de la afición albiazul, misma que le gustaría tener desde ya en las gradas del Estadio BBVA.

“Lo del apodo lo tomo (sonríe)... me da risa, pero bueno, tampoco me engancho, tampoco me dedico a estar leyendo todo lo que alguna parte de la afición dice de mí”, dijo en conferencia de prensa a través de Zoom.

“Me gustaría que la gente pudiera entrar al estadio para recibir el apoyo de ellos y para que se vean las ganas con las que vengo y para demostrar y de aportar al club”.

González aclaró que cuando ve en persona a los aficionados, estos se lo tratan diferente a las redes sociales, y pasa de ser criticado a ser apoyado.

“La verdad es que la reacción de la gente cuando me la encuentro en la calle es totalmente distinta. Sí he recibido bastantes muestras de apoyo, es raro porque se expresan de una manera en la redes sociales y cuando te los encuentras es bastante distinto, con mucho más respeto”.

El potosino reforzó a los Rayados para el Clausura 2020 para suplir la baja de Marcelo Barovero, quien no fue renovado y dejó en el club una Concachampions ganada a los Tigres y la quinta estrella de Liga MX.

Ante esto, Hugo reconoció que se siente capaz de dar lo mejor de sí mismo en su segunda etapa, y buscará emular lo hecho en Necaxa: llegar y ser campeón con el Monterrey.

“Tomo este reto con lo mejor que traigo. También me tocó cuando llegué a Necaxa que salió Marcelo (Barovero), las expectativas también eran bastante altas. Llego y nos toca ganar un título en el primer partido que me toca jugar, quiero lo mismo aquí, hacer las cosas bien, y dejar huella en el club”.

Bajo una nueva mentalidad, el arquero de 29 años aseguró llegar en mejor momento y se ve levantando un título de Liga con el Monterrey en su primer semestre en el arco.