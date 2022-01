No se debería asesinar a mujeres: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que independientemente de las estadísticas sobre los feminicidios en el país, no es un asunto cuantitativo, porque no se debería asesinar a ninguna mujer.

"Lo de los datos, en el caso de feminicidio, pues sí pueden estar relacionados con el hecho de que antes no se clasificaba el delito como feminicidio, de todas maneras, no es un asunto cuantitativo, numérico, no debe de fallecer nadie, no se debe de asesinar a ninguna mujer, no debe de haber feminicidios, independientemente del número".