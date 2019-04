No se cierra Néstor para volver a Chivas

Guadalajara, México.

Siempre y cuando las condiciones sean ideales en Guadalajara, Néstor de la Torre no cierra la puerta para un tercer regreso a la institución.



El ex directivo de las Chivas declaró que estaría en disposición de volver al Club para implementar un proyecto deportivo que enderece al Rebaño.



"Nunca estaré cerrado para Guadalajara, si las condiciones están idóneas para un proyecto deportivo, por supuesto que estaré. Estaría a disposición siempre y cuando el proyecto deportivo sea la prioridad", dijo De La Torre Menchaca al programa radiofónico Raza Deportiva de ESPN.



"Chivas tiene dueño, pero Chivas es de la afición, es de toda la gente que lo ha llevado a dónde lo ha llevado. ¿Te digo una cosa? Me siento más dueño".



Las decisiones de desprenderse de jugadores importantes han repercutido en el nivel actual que padecen las Chivas.



El ejemplo que expuso fue la partida de Rodolfo Pizarro, ya que era un jugador que marcaba diferencia.



"Pizarro nunca debió haber salido del Guadalajara. Es un gran jugador que le daba una retención y una responsabilidad de tener el balón muy importante", dijo el ex director deportivo.



Uno de los puntos que deben fortalecer los rojiblancos es su cantera y producción de jugadores, pues es la identidad que tienen lo que los sacará a flote.



"Retomar jugadores de Fuerzas Básicas, son los que tienen el ADN, le dan una representatividad, identidad de lo que es el Guadalajara. Están soltando jugadores que creo pueden ser importantes", agregó.



La etapa de Amaury Vergara al frente de las Chivas no ha sido sencilla y le ha costado meterse al mundo del futbol, un proceso que tenía que suceder.



"Aprender cuesta, Amaury está metiéndose, pero los costos son muy fuertes y lo estamos viviendo", comentó De La Torre.



"Cuando la cabeza está mal, está muy difícil que lo demás esté bien".



La primera etapa de Néstor de la Torre como directivo de Chivas consiguió el título 11 para el club en el Apertura 2006.



En 2014 regresó en medio de una situación similar a la actual donde el equipo peleaba por no descender y ayudó en esa salvación con José Manuel de la Torre como técnico.