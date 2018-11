No se apenan hijos de Itatí Cantoral por sus desnudos en teatro

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo y Roberto Miguel Santamarina se dicen orgullosos por el trabajo de su madre Itatí Cantoral en el teatro, y no se inmutan o apenan por los desnudos y las escenas tan fuertes que tiene que realizar en "Atracción Fatal".

"La he visto en algunos ensayos y honestamente me encanta su trabajo. Soy fan de la película y cuando supe que ella iba a ser Alex Forrest yo dije, no manches va a estar impresionante", dijo José Eduardo minutos antes de entrar a verla en la función de estreno hace una semana.

Quien también estaba ahí era el hermano mayor de Itatí, Roberto Cantoral Zucchi, que sólo tuvo elogios para ella y su trabajo, "es una estrella, siempre fue temperamental, siempre le han gustado los papeles fuertes y creo va hacer una obra de arte con esta actuación".

Los gemelos saben de la fama de su mamá, pero no sólo por su trabajo en la televisión o sobre el escenario, sino por la cantidad de memes que la han hecho la favorita de la generación "millenial".

"Nos fascinan (los memes), en el chat del salón compartimos cosas de mi mamá y nos reímos", declaró Roberto Miguel.

"Nuestros amigos siempre nos dicen, 'tú eres como la maldita lisiada' y nos da risa", dijo José Eduardo.

Su hermano destacó lo bien que Itatí ha aprovechado las redes sociales para tener mayor proyección, pero también para aumentar su grupo de seguidores.