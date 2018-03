No satisface a padres detención de La Rana

El comité de padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa consideraron irrelevante la detención de la La Rana, identificado por las autoridades como Uriel Sandoval Rodríguez, presentado ayer lunes por personal de la PGR, al que se le acusa presuntamente estar relacionado con la desaparición de los normalistas.

En conferencia de prensa frente al Antimonumento, colocado en Paseo de la Reforma, aseguraron, que no fueron notificados de dicha detención que consideran no significa un avance en la investigación. Ya que según dijo Vidulfo Rosales, abogado y vocero de los padres de los estudiantes desaparecidos en 2014, hay dos elementos por lo que no pueden aceptar que la detención de La Rana sea importante.

La primera, detalló, es que el detenido no forma parte importante de la organización criminal Guerreros Unidos, como sería en caso de que se hubiera atrapado a alguien como el Mochomo; la segunda sería aceptar “la verdad histórica” acerca del incendio en el basurero de Cocula, que con esta detención, las autoridades pretenden reafirmar.

“Esta persona no (Uriel), tuvo una participación periférica, de acuerdo con la propia narrativa de la PGR, entonces hoy en día, presentarlo como la gran detención, la que va a dilucidar el caso, nos parece un despropósito, nos parece una falta de respeto a la lucha y a los padres de familia”, aseguró Rosales.

Peña Nieto propone eliminar servicio militar anticipado

El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión una propuesta de reforma a la Ley del Servicio Militar, con la que busca eliminar la posibilidad de que menores de 18 años puedan realizar dicho requisito de manera anticipada.

En la iniciativa se deroga el segundo párrafo de la fracción dos del artículo 24 de dicha normativa, la que contempla que “se admitirán menores de 18 y mayores de 16 años de edad, en las unidades de transmisiones para su preparación como técnicos mediante contrato con el Estado”.

También pretende eliminar el artículo 25 en su totalidad, en el que se especifica que podrán realizar el servicio militar anticipado los jóvenes que deseen salir del país en la época en que reglamentariamente les corresponde presentarlo, o porque así lo soliciten sus estudios.

Además, se eliminará la condición de que la Secretaría de la Defensa Nacional especifique cada año el número máximo de jóvenes que pueden adelantar el compromiso que les impone la ley.