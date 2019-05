´No salí huyendo con el prefecto´...

NOTICIAS RELACIONADAS Denuncian ante el MP abuso sexual a alumna

El profesor Francisco Delgado Alejandro, director de la escuela secundaria "Francisco J. Mújica", aclaró que no salió huyendo junto con el prefecto acusado de tocamientos a una alumna y aseguró que está colaborando en la investigación que se realiza por parte de las autoridades ministeriales.

El director comentó que la menor sigue asistiendo a la escuela en forma normal, incluso ya fue citado ante la agencia del Ministerio Público y está dispuesto a colaborar con las autoridades.

El mentor, con 34 años en la institución educativa, acudió a la redacción de EL MAÑANA, para externar su postura sobre los hechos, e incluso dijo que al no presentarse el prefecto al plantel ya hizo un acta administrativa y además dio parte a las autoridades superiores.

Explico que el pasado 2 de mayo alrededor de las 18:30 una alumna llegó un poco alterada y la subdirectora la atendió, al calmarse pasó la dirección y contó lo sucedido en el auditorio, posteriormente la menor salió a tomar aire.

"Yo mando a traer al prefecto Omar que estaba en el auditorio, cuando estoy platicando, el prefecto se cierra y no me contesta, en ese momento llegaron dos mamás con la niña y comenzaron a golpear al prefecto, cuando ya vi que se pegó el prefecto en el escritorio, me levanto para decirles a las señoras que por favor no lo sigan golpeando, pero las señoras estaban muy alteradas, yo tuve que dejar mi asiento y decirles que se pararan, se levanta el prefecto, abre la puerta y se sale, porque yo no quería que lo siguieran golpeando, las señoras se salen tras él a seguirlo, pero yo me quedó con la subdirectora en la escuela", aseguró.

El director del plantel, comentó que de acuerdo a los maestros que vieron, las madres lo siguieron hasta que salió del plantel, pero ya era hora de salida.

"Dicen que en ningún momento corrió, yo no lo vi porque yo estaba en la dirección, yo salgo a ver lo que pasa y ya en la marquesina de la escuela vienen entrando policías estatales y me uní a la plática, comenzamos a platicar y los policías sugieren que pongan la queja en la agencia del ministerio público", externó.

Delgado Alejandro manifestó que regresó a la dirección junto a las madres para dar los datos del prefecto para que se pusiera la denuncia.