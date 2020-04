No sale, ¡no se arriesga!

La actriz Mónica Huarte comenta con humor que ahora que está en cuarentena le impresiona lo bien que se siente al convivir con ella misma.

Huarte espera que cuando la contingencia pase todo sea distinto pero por ahora está tomando muy en serio las medidas de prevención ante el coronavirus Covid-19.

"Desde el primer momento yo me encerré y no salgo ni al pasillo, soy una exagerada pero prefiero, no me quiero arriesgar", dice en entrevista.

"Yo siempre estoy en la locura, de un proyecto a otro, siempre corriendo y ahorita poder disfrutar e incluso revisar para dónde quiero caminar ahora y qué es lo que quiero hacer, como que esta pausa me está viniendo muy bien", señala.