'No saben dónde está mi esposo'

"Pero no saben, me contestaron que por correo enviara la foto de mi esposo, y que ellos me llamarían, pero no han llamado, pienso también que quizás podría estar en algún hospital", dice vía telefónica. La mujer revisa Facebook para saber quiénes son los hospitalizados en los nosocomios de Chiapas, ve WhatsApp para revisar los nombres de los supuestos fallecidos y va al ciber a ver si hay respuesta de dónde está su fallecido.

"A Santiago se le metió la idea de irse a Estados Unidos, no sé cómo, yo no quería, él dejó su trabajo de profesor", explica desde su vivienda de madera y lámina dividida en tres cuartos, ubicada en el departamento Izabal, en la región nor-oriente de Guatemala. En la Cruz Roja en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Andrés, el hermano de Olga, trae el brazo izquierdo herido, un dolor de cuerpo y la aflicción por encontrar el paradero de su cuñado.

El día del accidente, al ver tantos migrantes muertos, heridos, gritos y dolor, luego de que el paramédico le anunció la muerte de su cuñado, Andrés revisó el pantalón del difunto para asegurarse que llevara su credencial de identidad, y así fuera más fácil identificar. "Pero no funcionó, a todo el que viene a entrevistarme le pido de favor que me ayude a encontrar dónde está mi cuñado, pero nadie sabe nada", lamenta sentado en una silla.

En la morgue de Tuxtla Gutiérrez, ubicada al lado sur de esta ciudad, los agentes funerarios que esperan a las afueras para atender "algún servicio", dicen que debido a que en este lugar únicamente se pueden guardar 30 cadáveres, el resto de los 54 cuerpos de migrantes, fueron enviados a las morgues del municipio de Tonalá y Pijijiapan, a casi dos y tres horas de distancia respectivamente. "Yo aquí estoy con la duda, es una desesperación que no sabemos qué hacer, nadie nos dice nada, lo único que quiero saber es en qué morgue está mi esposo".

'Dijeron que estaba en una morgue' "La mera verdad, nos dijeron que estaba guardado, metido en una morgue de ahí, pero la mera verdad no tengo idea dónde está", dijo Margarita una indígena ixil guatemalteca, al referirse a su hermano, Domingo Giovanni Mateo Raymundo, uno de los migrantes que fallecieron el jueves en un accidente en Chiapas. La joven contó vía telefónica que fue un periodista guatemalteco quien les avisó que su joven hermano estaba en una morgue, pero después de eso, no supo más.

Además, Miguel Laines Ortega, su concuño, le llamó por teléfono el día que sobrevivió tras la volcadura del tráiler en la carretera Chiapa de Corzo- San Cristóbal de las Casas, cuando iban hacinados. Por ratos, Miguel le avisa cómo está, le explica que está golpeado de un brazo y que no se puede mover mucho, pero Margarita tampoco sabe si sigue en la Cruz Roja o ya fue dado de alta. "No hemos acudido con ninguna autoridad y nadie nos ha buscado", indicó. La joven no tiene claro el nombre del periodista que le dijo que Domingo está en un Semefo de este estado, tampoco sabe qué pasará con el cadáver y con su concuño. "Pedimos a la gente que nos ayuden para ir a recoger el cuerpo de mi hermano, y a mi concuño, es lo único que nosotros pedimos", dijo. "Mi hermano era agricultor, estudió hasta sexto básico, tenía 30 años, su meta era tener una casa propia porque en la que vivimos es prestada".