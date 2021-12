'No sabemos en dónde está'

El rosario que Santiago traía en el cuello quedó atrapado entre sus dientes al fallecer, lo vio Florentin , su cuñado, quien herido vio morir a él y a muchos migrantes más que quedaron en la carretera, bajo un puente. El objeto religioso fue hallado ayer por los tres hombres en el mismo lugar, colgado en un pequeño altar a la virgen de Guadalupe, construido por chiapanecos para honrar a los 166 migrantes que hace 10 días viajaban hacinados en un tráiler que luego volcó. Florentin no ha podido regresar a su país por falta de dinero, por lo que vive en un albergue del Gobierno estatal junto a su cuñado Andrés y 12 sobrevivientes más, a quienes el Gobierno mexicano ya les dio una visa humanitaria.

En tanto, Vicente y Nery pisaron México el viernes. Los tres, a los pies de la virgen y del rosario, se hincan, encienden veladoras que una mujer les regaló y en lengua quekchí piden encontrar el cadáver para llevarlo a Río Dulce Guatemala y sepultarlo. Esa fue la promesa que antes de partir le hicieron a Olga, Sandra y Maritza, las mujeres de su familia. Han viajado 14 horas, transbordado cuatro veces, se han perdido dos, han dormido en una estación de autobuses, comprado un celular mexicano, comido un tamal con agua, han gastado unos mil quetzales (2 mil 677 pesos mexicano) y aún no logran, por lo menos, saber en qué morgue de Chiapas está Santiago.

Tras la volcadura, Protección Civil Estatal informó que los cuerpos estaban repartidos en tres Semefos de Chiapas, en esta ciudad, en el municipio de Tonalá y Piijiapan. En Guatemala, Olga, esposa del difunto, asegura por teléfono que "es Tonalá", lo sabe porque una enfermera mexicana filtró por WhatsApp una lista de muertos. Con esa ubicación, el pasado jueves, un agente de la Fiscalía General de la República (FGR) sacó a Florentino del albergue y lo llevó a la morgue, al llegar le dijo que regresarían porque al no ser familiar directo no podría reconocer el cuerpo. No se sabe si ese fue el motivo o que hasta ese día, el agente comprobó que la lista de muertos era una mentira más de redes sociales.

"Es desesperante no saber dónde está el difunto, nadie nos ha ayudado en México, buscamos a nuestro muerto", dice Sandra. Sandra esposa de Florentin y Maritza, cónyuge de Andrés, se pegan al celular desde la vivienda de tabla y lámina de Olga, cuentan por separado que después de la tragedia, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, ni el consulado les ha dicho qué hacer. Por ello, desde el viernes la familia pidió prestado dinero y vecinos cooperaron para el viaje. Así, los hombres lograron cruzar la frontera sur para llegar a la sede de FGR en esta ciudad, encabezada por Alejandro Vila, pero sus esfuerzos siguen siendo en vano porque aquí tampoco les dijeron dónde está Santiago. "A Vicente, hermano del difunto, le tomaron la muestra de ADN y nos mostraron fotografías de los migrantes fallecidos que fueron tomadas tres días después de la volcadura. "Pero dice que en 10 días nos dicen si en alguna morgue está el difunto", dice Nery, frente a las imágenes religiosas, entre el pasto, las flores, las veladoras y el mural pintado en este lugar, nombrado tras el accidente como "La curva del Migrante".

El día que Santiago, de 46 años, falleció vestía un pantalón negro, una playera blanca, zapatos café y se le notaba una cicatriz en el lado izquierdo del cuello, dice Florentin camino al albergue donde junto a Nery, Vicente y Andrés, pasarán la noche. Ayer, en el albergue, corrió el rumor entre los sobrevivientes de que el consulado de Guatemala los regresaría en un vuelo, hubo lágrimas de felicidad, pero fue mentira. Florentin, Andrés, Nery y Vicente buscarán hoy por su cuenta su regreso. En el lugar de la desgracia, Nery colocó el rosario del difunto en una hoja blanca con la leyenda: "Descanse en Paz Santiago Bolom Coy, te vamos a extrañar".