No sabe tocar ‘Wonderwall’ en guitarra

Monterrey, N.L.

Liam Gallagher ha hecho honor a la frase: Zapatero a tus zapatos”.

El cantante admitió que no sabe tocar en guitarra uno de los grandes himnos de su ex banda Oasis, “Wonderwall”.

“No sé cómo tocarla en guitarra, viejo, suena a chiste”, le dijo el artista al diario The Herald Sun, para después revelar algo más.

EL HIJO SÍ

“Mi hijo (Gene) sí puede tocarla, pero en serio, yo no puedo. Él está desesperado por estar en una banda de rock, toca guitarra y batería, así que anda buscando compañeros de grupo. No lo he escuchado cantar, pero tiene actitud, eso seguro”.

En las presentaciones en vivo para promover su debut solista As You Were (2017), Gallagher decidió incluir “Wonderwall”, especialmente a petición de sus seguidores.