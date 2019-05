No sabe Arsene Wenger si volverá a entrenar

Londres, Inglaterra.

Arsene Wenger puso en duda su futuro como entrenador y dijo que volverá al futbol, pero puede que con un rol diferente.



El que fuera durante 22 años entrenador del Arsenal afirmó a la cadena británica BBC que se encuentra ahora mismo en una "encrucijada" porque pensaba que volvería rápidamente a entrenar, pero ha disfrutado mucho estando lejos de ello.



"Me veréis de nuevo en el futbol, pero como entrenador... no lo sé", aseveró el francés.



"Este año he participado en actos benéficos, conferencias y lo he disfrutado, estar menos en el foco, es menos estresante", agregó.



"Llegué a la conclusión de que quería compartir lo que he aprendido en la vida, porque creo que la vida es solo útil si compartes lo que sabes. ¿De qué manera será? ¿Será ganando partidos o de otro modo? Eso es lo que tengo que decidir y la decisión llegará rápido", explicó el galo.