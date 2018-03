No responderá E. Peña Nieto a señalamientos

Ciudad de México

Al dejar claro que no responderá a cada señalamiento que hagan los candidatos presidenciales, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que no intervendrá en el proceso electoral en curso y advirtió que su única participación será cuando acuda a votar el próximo 1 de julio. “No me voy a meter”, estableció.

Tras inaugurar el 29 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, enfatizó que al final de cuentas la sociedad mexicana estará valorando el decir, el posicionamiento, el actuar de cada uno de los candidatos y al llegar al día de la elección tomarán una determinación.

En breve entrevista, el presidente Peña Nieto fue cuestionado sobre los señalamientos en contra del gobierno federal por supuestamente utilizar a la PGR con fines político-partidistas y la posición de un grupo de intelectuales para proceder contra el candidato panista Ricardo Anaya, si es que hay elementos.

Declinó responder a ambos cuestionamientos y señaló: “No voy a responder a nadie ni me voy a meter en este proceso electoral, la única participación que tendré en este proceso sería el 1 de julio, al ejercer mi derecho al voto, ahí participaré”.

El Ejecutivo consideró “normal” las posiciones que vayan fijado los candidatos presidenciales, pues dijo que son propios de un proceso democrático, pero asentó que no responderá a cada posicionamiento que hagan y pidió a los medios “no engancharse” con los señalamientos de los abanderados.

“Vamos a ver, seguramente en este proceso electoral, propios de toda democracia son los dimes y diretes de cada uno de los participantes y es normal, es propio de todo proceso electoral, lo que se diga, lo que se señale, lo que se posiciones de parte de cada uno de los candidatos.

“Lo que sí [hay que] dejar muy claro es que el Presidente ni fijará posición ni va a tener posicionamiento para cada uno de los candidatos o lo que vayan diciendo en esta carrera política, democrática. Me parece que este es el clima natural de todo proceso electoral, de todo proceso democrático”, señaló.

Previamente, al poner en marcha el 29 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, el mandatario hizo un largo repaso de los logros que, desde su óptica, se han alcanzado en el país, con el apoyo de los ingenieros en desarrollo de infraestructura de comunicaciones, educativa y telecomunicaciones.