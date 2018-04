No responderá AMLO a insultos en el debate

Andrés Manuel López Obrador rechazó adelantarse a un triunfo en el debate entre candidatos presidenciales del domingo. Sin embargo, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia confió que el encuentro no cambiará la ventaja que tiene en las encuestas, ya que le han recomendado que no se caliente y no se enganche en discusiones, aunque lo insulten.

En entrevista con medios, tras un mitin en el que personas de la tercera edad pidieron la palabra para preguntar sobre las pensiones, López Obrador fue cuestionado: ¿Cree que después del debate varíe las preferencias electorales en encuestas? De inmediato respondió: "No, porque no me voy a pelear, es amor y paz. Así me lo están aconsejando mis asesores de los pueblos, me dicen no se vaya a pelear, no se caliente, y no voy a engancharme, aunque me insulten, los voy a tratar con mucho respeto".

Entre bromas, el tabasqueño dijo a medios que no es porque piensen que está "tirando aceite", pero tiene una ventaja de 20 puntos en las encuestas.

Expuso que su estrategia para el debate es hacer propuestas para resolver los problemas del país. Afirmó que la mafia del poder está dividida y se están peleando el segundo lugar. Rechazó ensayar en el espacio que un día antes del debate propuso el Instituto Nacional Electoral (INE) para los candidatos presidenciales.

En su discurso ante unas 2 mil personas enfatizó que no va a "levitar", ni se va a "marear" cuando sea Presidente.

El candidato presidencial celebró la votación de los diputados federales para eliminar fuero al presidente y servidores públicos: "No debe de haber fuero ni privilegios. Y si no lo eliminan ellos, lo vamos a eliminar nosotros".