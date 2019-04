No responder a amenazas de Trump sobre migración es una estrategia

Cd. de México.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la postura de México ante las amenazas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es estrategia.



"El que no estemos contestando como algunos esperan no es que haya ausencia, es una estrategia y las estrategias se miden por los resultados", aseveró al ser cuestionado por medios de comunicación.



"México ha actuado con dignidad", añadió.



Afirmó que la política migratoria del País indica que la migración debe ser regulada, y esa postura debe respetarse.



Al firmar un convenio de capacitación con la Secretaría de Turismo, dijo que el acuerdo obedece a la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Cancillería respalde la acción de promoción turística a través de sus más de 142 representaciones diplomáticas.



"Vemos muy bien que la Secretaría de Relaciones Exteriores tenga la responsabilidad de promover en el exterior, es lo más inteligente porque así se separa los intereses políticos de los intereses del País", expuso.



"Esto significa un reto porque hasta ahora no formaba parte de las tareas sustantivas de la Secretaría", agregó.



Con el convenio, Sectur capacitará a los estudiantes del Instituto Matías Romero que se están formando para ser integrantes del Servicio Exterior Mexicano (SEM); ofrecerá diplomados y especializaciones, en línea, para los funcionarios en las embajadas y consulados que ya están en activo, tanto miembros del SEM como los empleados locales; y creará un portafolio y agendas turísticas especializadas para cada representación diplomática.



La Secretaría de Relaciones Exteriores por su parte, abrirá una oficina para el desarrollo turístico, dirigida por el arquitecto Ignacio Cabrera.



En ese sentido, Ebrard afirmó que no se necesitarán mayores gastos burocráticos porque no tienen gran presupuesto y porque los recursos disponibles se redistribuirán para tener un seguimiento cotidiano de la promoción turística del País en el exterior.



"Nosotros nos ponemos al servicio de la Secretaría de Turismo", manifestó.