No respeta Texas doble nacionalidad

Díaz Ordaz, Tam.- A raíz de numerosas denuncias de incumplimiento por parte de la ciudadanía respecto al programa "Doble Nacionalidad" realizado por el Gobierno del Estado, a través de la Oficina del Registro Civil, decidimos entrevistar a la titular de dicha dependencia, María Elena Fernández Tovar.

Fernández Tovar, dijo que no ha habido incumplimiento por parte del Registro Civil de Díaz Ordaz, que el problema no está en México, si no que Estados Unidos, pues no han querido firmar el acuerdo para que los nacidos en Texas, puedan tener doble nacionalidad.