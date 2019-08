"No rendirse", secreto de Oficial Mayor de la SEP, Héctor Garza

Ciudad de México.

Para el Oficial Mayor de la Secretaria de Educación Pública en el país, Héctor Garza González, único tamaulipeco en el gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el camino no ha sido fácil, la vida le ha puesto un sinnúmero de retos que ha sorteado para hacer lo que más le gusta, el servicio público, un espacio desde donde ayudar, y hoy, ocupar uno de los puestos más influyentes del país.

"Te puedo resumir mi vida en un solo concepto: no rendirse. Tu puedes decir que el mundo es de Dios, lo cual es cierto para los que creemos en El, pero también es cierto que Dios se lo renta a los valientes, y con esto quiero decir que las cosas buenas le pasan a los que se atreven, no a los que se sientan a esperarlas, si te gusta algo, si tienes una meta, búscala" afirmó.

En entrevista, el funcionario federal oriundo de Reynosa, señala que uno de los motores que lo mueven en su quehacer diario es ayudar, devolver a la sociedad las bendiciones que la vida le ha dado, una familia maravillosa; la posibilidad de tener un negocio que le da tranquilidad económica, y que le permite desde hace años donar su salario público; salud, muchos amigos, pero, sobre todo, retos constantes que le han permitido medirse.

"Debes ser agradecido, para mí es un valor fundamental, la vida es reciproca en ese sentido, mientras más des, más recibes, claro que no es fácil, y hacerlo cuesta y mucho, pero sin lugar a dudas en muchos casos tienes la posibilidad de cambiar el destino de una persona, a veces con poco esfuerzo, pero que significa mucho para quien recibe la ayuda".

"Es importante dejar en claro que no soy más o menos que cualquiera, solo un tamaulipeco que cuando puede ayuda, hacer lo correcto no tiene por qué ser algo especial, son los valores que en mi casa me inculcaron y que estoy seguro que muchos hacen, hoy tengo el honor de estar en un espacio donde lo único que debo hacer es mi trabajo y lo demás se da por sí solo".

Destacó que hoy "Tengo la fortuna de trabajar de la mano de 2 hombres en los que creo, cuyo amor por el país está por delante, compañeros de lucha, con los que estoy agradecidos por su amistad y confianza, el Presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y el titular de esta dependencia (SEP) Esteban Moctezuma Barragán".

En lo que refiere a su labor, Héctor Garza González maneja el mayor presupuesto de cualquier dependencia en toda Latinoamérica (más de 700 mil millones de pesos) con rigor, transparencia, ejerciendo una política de austeridad desde el primer día de su gestión, haciendo rendir los recursos, eliminando los excesos que por décadas se presentaron.