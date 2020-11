Guadalajara, Jalisco.

Gustavo Ayón no regresará a la Selección Mexicana hasta que exista un proyecto serio en busca de impulsar al baloncesto nacional.

El nayarita lamentó que no exista ningún orden para que México participe en la próxima ronda del clasificatorio de la FIBA AmeriCup 2022, a celebrarse del 23 de noviembre al 1 de diciembre.

Al Tri le falta medirse ante Puerto Rico (26-27 de noviembre y 18-19 de febrero de 2021) y Estados Unidos (29-30 de noviembre y 21-22 de febrero de 2021).

"Es una situación que no tiene ni pies ni cabeza, no puedes organizar una Selección en 15 días, en ninguna parte del mundo haces una Selección competitiva cuando a 15 días del compromiso que se puede tener en la burbuja de FIBA no tienes entrenador, no tienes convocatoria, no se sabe quién va a dirigir y gestionar todo el tema de la Selección, sinceramente no me interesa un proyecto así porque no tiene futuro para los jóvenes, para el basquetbol de nuestro país", comentó Ayón.

"Es momento de hacer un cambio generacional, de fusionar esa experiencia de grandes jugadores como Jorge Gutiérrez, Héctor Hernández, Paco Cruz, Juan Toscano, que están en sus momentos importantes, fusionarlo con jugadores como Bryan Ceballos, Gael Bonilla, puedo mencionar muchos jóvenes, se puede hacer esa fusión y hacer un proyecto bien.

"Esto no se puede hacer en 15 días y algo así no me interesa en lo más mínimo porque lo único que vamos a provocar es afectar el autoestima de todos eso jóvenes que a lo mejor vayan por primera vez a esa Selección y se encuentren con una situación nada agradable para estar representando a 125 millones de habitantes", agregó Ayón.

Sergio Valdeolmillos, coach de los Astros de Jalisco y quien llevó a México a un Mundial después de 40 años, dijo que si los jugadores se han ido de la Selección es por desencanto.

"Los jugadores al final lo que quieren es seriedad, hay un gran esfuerzo por representar a su país, no cabe duda la menor duda, los jugadores se han ido de la Selección por desencanto, siempre hay una constante situación de incertidumbre. No es un tema de jugadores, es un tema de gestión deportiva y que realmente la Federación pueda tener una estabilidad, cara y ojo para darle esa continuidad", comentó el español.