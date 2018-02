No reconoce el Estado crisis en DH: Cavallaro

Ciudad de México

El Estado mexicano es el único que no reconoce la “grave situación de crisis” de los derechos humanos que vive el país y se ha dedicado a invertir millones de dólares en una imagen que no corresponde a la realidad, afirmó James Cavallaro, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al participar en la presentación del informe anual de Amnistía Internacional (AI), Cavallaro señaló que la situación de derechos humanos que se vive en México ha sido documentada por la CIDH, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como por organizaciones de derechos humanos.

“Es una evaluación compartida por la ONU, por la CIDH, compartida por todos, menos el Estado Mexicano, que no ha aceptado la gravedad de la crisis. En los últimos cinco años ha gastado 2 mil millones de dólares en publicidad y parece que en vez de responder a la grave crisis de los derechos humanos en México ha buscado aparentemente maquillar y promover una imagen y no una realidad de compromiso con los derechos humanos”, dijo.

En la sede de la organización, el también ex relator de la CIDH para México, afirmó que la situación de los derechos humanos en el país “ha empeorado” al indicar que los homicidios han subido a casi 47 mil, “las ejecuciones extrajudiciales siguen, desapariciones forzadas llevamos 35 mil, tenemos miles y miles de casos de tortura”.

Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, consideró que en México persiste la impunidad y la violencia, problemas que, aseguró, la organización ha reportado por casi cuatro décadas.

“Amnistía lleva 40 años revisando la situación de los derechos humanos en México y la fotografía ha cambiado, pero no para mejorar, la fotografía ha empeorado. El informe de Amnistía ya en 1978 se refería a los desafíos en el ejercicio de la libertad de expresión, a detenciones arbitrarias, a abusos de poder, a la falta en el acceso de la justicia”, comentó.

2017, indicó, fue un año marcado por cifras sin precedentes en que nuestro país, “más de 46 mil homicidios de los cuales más de 29 mil fueron dolosos, esto es una cifra de 20.5 homicidios por casi 100 mil habitantes, la tasa nacional de homicidios más alta desde 1997; en 2017 perdieron la vida al menos 12 periodistas, la cifra más alta registra desde el 2000”.

Señaló que la violencia de género sigue siendo una realidad cotidiana que ha afectado a dos tercios de las mujeres al menos una vez en su vida y la desigualdad económica arraigada es una causa fundamental de injusticia estructural.

Además, agregó que el año pasado, México recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo de su historia al sumar 14 mil 596, la mayoría de ciudadanos de Honduras, Venezuela y El Salvador.