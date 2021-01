¡No quiso ver a su papá!

Bella de la Vega, última pareja del padre de Gael García, aseguró que las cenizas de su pareja se repartirán entre ella y una hermana del difunto y, además, dijo que el charolastra no se fue a despedir de su padre en su lecho de muerte.

"Me duele mucho porque Gael andaba en México cuando su papá (José Ángel García) le hablaba con mucho trabajo, ´hijo estoy muy mal, ya mis pulmones no pueden más, no sé qué hacer´", contó Bella del actor, quien acudió por la madrugada a despedirse de su papá para que nadie lo viera.

"Gael lo tomaba así como ´cálmate, tómate una pastilla y hazte la prueba PCR, tómalo con calma´. Ya estaba muy mal; yo, si oigo así a mi papá o a mi mamá, voy a verlo", detalló De la Vega.

Sin embargo, agregó que José Ángel siempre estuvo orgulloso de su hijo Gael, así como de su otro descendiente, Emilio, a quienes amaba. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) se encargó de los servicios funerarios y gastos de hospitalización.