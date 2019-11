"¡No quiero ser la siguiente!", una de las consignas de las feministas

“¡ No quiero ser la siguiente!”, se lee en una de las tantas cartulinas que exhiben colectivos feministas que marcharán al Zócalo capitalino contra la violencia de género .

En las escalinatas del Ángel de la Independencia, mujeres ataviadas de negros y encapuchadas esperan la salida del contingente rumbo al Zócalo en repudio a que se sigan sumando feminicidios en el país, y haya impunidad.

No obstante la irritación por los números de feminicidios que se registran en el país , Luisa N., asgeuró que no habrán de vandalizar la marcha, sólo quiere que el gobierno escuche bien, porque no quieren ser la siguiente.

Afirmó no pertenecer a ningún colectivo, pero tiene la consciencia de que se tiene que alzar la voz para que las autoridades del país y de la Ciudad de México escuchen y tomen medidas drásticas.