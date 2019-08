"No quiero culpar a administraciones pasadas", dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que ya no busca culpar a las administraciones pasadas de lo que sucede en el país y ya no es el tiempo de estar diagnosticando.

"No quiero ya seguir responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración. Ya es nuestra responsabilidad", respondió a un cuestionamiento que se le hizo en conferencia de prensa sobre los recursos del sismo de 2017.

Aclaró que solamente responsabilizará cuando se necesite para diferenciar de otros gobiernos, "porque hay veces que caliente porque nos comparan, entonces sí".

"Ya no es para estar diagnosticando, ya sabemos, hay grandes, graves problemas nacionales y los tenemos que enfrentar", afirmó.

El presidente se dijo optimista para sacar adelante al país y lo está haciendo.

"Estamos poniendo de pie, levantando al elefante que estaba echado, lo estamos parando y lo estamos empujando al elefante reumático y lleno de mañas", expuso.