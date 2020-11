No quieren cancelar los banquetes

La representación local de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) se opone a que nuevamente queden prohibidos los banquetes y eventos sociales, al considerar que sus socios, caerían en una crisis económica de la que ya no podían recuperarse.

Bladimir Cortez, presidente del gremio mencionó que por ello, se ha presentado una contra propuesta a la Secretaría de Salud, para que en lugar de cancelar, se apliquen cláusulas más estrictas, donde se promueva la prevención del Covid-19.

Aunque esto pueda incluir, la cancelación de bailes, y consumo de bebidas alcohólicas. "Ya tuvimos una reunión con las autoridades para dejarles saber nuestra postura, pero ellos fueron muy tajantes, nosotros no queremos un nuevo cierre, tenemos socios que desgraciadamente no se han podido recuperar, que sus ganancias están en cero y esto traería consecuencias graves, lo que queremos es un reajuste, que aprieten las normas para aquellos que no cumplen".

Entre los socios de Canirac que se verían afectados con un nuevo cierre se encuentran administradores de hoteles, palapas y casinos, cuyos ingresos principales dependen de las fiestas, así como cadenas de restaurantes que brindan servicios de banquete, postres y bebidas.

La propuesta que ha presentado el gremio también va enfocada a restringir la cantidad de asistentes en los eventos y acomodarlos en mesas con sana distancia. "Las autoridades deben determinar lo que crean conveniente, nosotros podremos cumplir porque lo que queremos es trabajar, ellos sabrán si dejan sin baile o sin alcohol, pero no apoyaremos un nuevo cierre".

Por lo pronto, los restaurantes ya están trabajando en implementar una nueva campaña de concientización, donde se promoverá el comportamiento de un "invitado responsable".