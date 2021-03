No quieren cambios en decreto sanitario

La expectativa es que los depósitos puedan vender al menos de lunes a sábado hasta las 22:00 horas, con permiso para abrir su local hasta media noche, cuidado el protocolo sanitario que prohibe la venta a todas las personas que no usen cubrebocas. "Si ya están dando autorización para que la gente visite las playas por que según los hay menos casos, lo lógico es que no nos quieran cerrar, que nos dejen trabajar, vender, sabemos que estamos en una emergencia que no ha terminado, pero también tenemos familias y está es la forma de nuestro sustento", mencionó Adrián, de la colonia Hidalgo.