Ciudad de México.

La Reina Isabel II no tolerará que los Duques de Sussex, Enrique y Meghan, críen a su bebé con una alimentación vegana, de acuerdo con informantes cercanos a la realeza, el Príncipe y su esposa están preocupados por no decepcionar a la Monarca, pero las conductas de Meghan Markle no han sido bien vistas.

"Hacer que el bebé se vuelva vegano simplemente no será tolerado por la Reina", dijo la fuente.