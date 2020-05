No quiere más polemicas

En su nueva serie DesHecho en Casa, Eugenio Derbez muestra a sus fans cómo pasa la cuarentena.

Sin embargo, con el fin de centrarla en temáticas amenas, omitió la polémica que tuvo hace unos meses al solicitar apoyo para un hospital, el cual aseguraban tenía pocos recursos para atender la pandemia.

EL LINCHAMIENTO MEDIÁTICO

"Este linchamiento mediático en redes sociales me tocó en plena grabación de la serie y fue dificilísimo. Me hizo perder casi una semana y detener todo por atender la crisis, cuando lo único que hice fue darle voz a unos médicos que me contactaron necesitando equipo para poder atender a la gente.

"De verdad no podía creer (la reacción). No sabes la frustración y el coraje. ¿En qué momento eso se convierte en un ataque político? Sigo sin entenderlo hasta el día de hoy", expresó Derbez en entrevista.

Pese al mal sabor de boca, el comediante decidió frenar cualquier tipo de conversación al respecto y enfocarse en lo que más ama: hacer reír a la gente.

"Ya vi que puedo levantar mucha ámpula, pero sí me quitó una semana haber tratado de ayudar.

"Si realmente me metiera a atacar, decir u opinar, dejaría de crear para convertirme en un politólogo, entonces preferí omitirlo", compartió el mexicano.

SEIS CAPÍTULOS

La producción de seis capítulos presentará al artista junto a su esposa, Alessandra Rosaldo, su hija Aitana, y hasta su perra Fiona, todos grabados con su propio celular en pleno aislamiento social.

Sus fans podrán ver retos, bailes, tutoriales y hasta invitados especiales a través de llamadas telefónicas.

"Es un show muy variado, hay de todo un poco, y todo es con el afán de simple y sencillamente divertir a la gente y acompañarnos mutuamente. Tampoco quise que fuera invasivo para la familia, no es un reality de: ´vengan a ver cómo vivimos, cómo nos bañamos´", advirtió entre risas.

"Son cosas divertidas que las subimos para que la gente sienta que estamos compartiendo junto a ellos la misma cuarentena, y tratar de verle el lado positivo en lugar de enfocarnos en lo negativo", agregó.