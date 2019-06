No quiere hablar con ´la señora Guzmán´

Ciudad de México.

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, reaccionó al video de este pasado fin de semana donde a la cantante, Alejandra Guzmán, se le mira llorando al cantar "Llama por favor", a lo que ella, en una entrevista señaló: "Yo no tengo nada que decirle a la señora Guzmán".

En una entrevista con "Suelta la sopa", de Telemundo, se le mostró a Frida las imágenes, a lo que ella en actitud defensiva respondió: "¿Por qué me está llorando con 'Llama por favor'?, si me puede llorar con 'Yo te esperaba', pero ya no la canta, ¿por qué no la cantas?".

Cuando le preguntaron qué dice la letra de la melodía "Yo te esperaba", la joven empezó a cantar el tema, pero se detuvo y dijo: "No ya, porque voy a llorar".

Posteriormente, Frida se refirió al tema "Llama por favor": "¡Ay, mi vida, se agarra un teléfono y me marcas y soy tu hija y me dices qué hacer!".

La entrevistadora le pidió desbloquear el número de Ale y llamarla, pero Frida replicó de manera enfática: "No, yo no tengo nada que decirle a la señora Guzmán".

Le dijeron si tenía qué decirle algunas palabras a su madre —tras varios días en que ellas han estado en polémica— A lo que contestó: "no, porque se lo he dicho infinitamente y creo que ella no entiende, y nunca va a entender, aunque se lo demuestre, aunque se lo repita".