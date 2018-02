No quiere Gignac irse nunca de Tigres

André-Pierre Gignac no quiere irse nunca de los Tigres.



En una entrevista realizada por el club felino, Gignac expresó la felicidad que le da vivir en la Ciudad y portar los colores de los Tigres a pesar de recibir ofertas para salir del equipo.



"No sé si tendré la fuerza de salir de Monterrey más tarde, cuando termine mi carrera. No sé.



"Recibí un montón de ofertas, pero la verdad nunca quise irme. Me siento súper feliz aquí con mi familia y no quise irme", dijo Gignac.



El francés dijo que es motivante tener a una gran afición como la felina y a una directiva seria.



"Con lo que vi en el País, en todos los estadios, yo creo que tenemos a la mejor afición. En el norte tenemos a la mejor afición, la de nosotros es la mejor, pero los de enfrente (Rayados) también tienen una buena, hay que decirlo.



"Cuando hablé con ellos sentí una potencia en las palabras de los directivos, yo firmé sin conocer la Ciudad, yo confié totalmente en las palabras del Ingeniero y de Miguel", señaló el playera 10 de los Tigres.