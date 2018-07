Moscú, Rusia

Era el minuto 109 del encuentro más importante en la historia del futbol croata, cuando el delantero de la Juventus, Mario Mandzukic, anotó el gol de la victoria sobre Inglaterra.

En el festejo, Mandzukic, junto a sus compañeros, Perisic, Brozovic, Rakitic, entre otros, corrieron a una de las esquinas del estadio Luzhnikí y celebraron la anotación del pase...al tiempo que embistieron a un camarógrafo que se encontraba cerca del banderín de corner.

Yuri Cortez, fotógrafo salvadoreño de AFP, fue arrasado por los deportistas, quienes al finalizar el festejo, se disculparon y hasta le dieron un beso.

"Se me vinieron encima, no sabían que estaba abajo. Al final me dijeron que si estaba bien....no sé quién me dio el beso" señala en entrevista con el corresponsal de EL UNIVERSAL DEPORTES, Édgar Luna.

Yuri ya está en la historia del futbol croata como el fotógrafo que captó desde adentro el festejo del gol más importante de la joven nación en campeonatos mundiales.