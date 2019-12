No quería ser famoso, sino actor

Mientras se prepara físicamente para su participación en el montaje "Hoy no me puedo levantar", el actor Sergio Basáñez comparte que, aunque ha hecho muchos castings, no ha tenido suerte en proyectos para televisión.

El protagonista de telenovelas como "Amor en custodia" por ahora está enfocado en teatro pero finalizando temporada empezará a buscar algo más. Lo que ve con pesar es que en el tema de las telenovelas no haya muchas oportunidades.

MUY COMPLICADO

HACER TV

"Televisa ahora hace menos novelas y Azteca no hace, ya desde ahí está de la patada hablando de melodramas", dice. "Hay otras cosas que se producen como comedias y plataformas que han surgido, pero el problema es que antes los proyectos duraban un año u ocho meses y ahora tres meses y ya; está complicado".

Ante el panorama que se plantea, comenta que aunque se ha vuelto complicado actuar en televisión tiene que adaptarse a lo que pasa en este momento y "agarrar al toro por los cuernos". En cuanto a sus personajes no busca ser el principal en la pantalla.

SU PASIÓN, LA ACTUACIÓN

"Me da nostalgia el trabajo, a mí me gusta interpretar personajes, a eso me dedico y esa es mi pasión y no estar en eso me da un poco de nostalgia pero extrañar el ser protagónico no, no es algo que me haya importado tanto", apunta.

"Yo nunca quise ser famoso, yo siempre quise ser actor, entonces la fama está padre en algunas partes, en otras no, no es algo que a mí me guste. A mí lo que me gusta es actuar y espero hacerlo el resto de mis días", dice.

A BAILAR EN MONTAJE

Se prepara para el estreno. En la obra basada en la música de Mecano, compartirá escenario con Belinda y Yahir, entre otros. Adelanta que hasta ahora todo avanza de manera armónica pero a sus 49 años bromea con respecto al equipo. "Yo soy el único aquí que está fuera de contexto", dice.