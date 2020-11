No quería ser director técnico

El entrenador de León, Ignacio Ambriz confesó que no pasaba por su cabeza el ser Director Técnico, su idea era estudiar para ser Director Deportivo; sin embargo, Javier Aguirre fue fundamental para que "Nacho" hoy sea uno de los estrategas más rentables en el balompié mexicano.

En entrevista para The Voice Coaches, Ignacio mencionó que el "Vasco" le llamó para apoyarlo en la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 y ahí cambió todo.

"Me interesaba conocer un poco cómo piensan los directivos, los dueños de los equipos, justo cuando terminaba mi último torneo con el Necaxa, me contactó Javier Aguirre (abajo) para ver si me interesaba ayudarlo en la selección. Fui a ver a Javier (Aguirre) y discutí con él. "Olvídate de jugar ya y ayúdame en la selección", me lanzó de primeras", comentó Ambriz.

Pero en la cabeza de Ignacio Ambriz no estaba la de ser entrenador, primero quería seguir jugando y después pensaba en estudiar para Director Deportivo a lo que el "Vasco" insistió que no era lo suyo por su personalidad en el terreno de juego.

"Yo quería ser jugando, tenía la intención de ser director deportivo. Más abocado a tener una buena comunicación entre los jugadores, el entrenador y el club, "Nacho, yo no te veo para eso", me dijo Javier de manera tajante. "Yo te veo como un tipo para estar en la cancha". Según él porque yo soy muy cuadrado, muy seco e iba a pelearme mucho en esa posición. "Mejor pelea con los jugadores, que es lo que sabes", puntualizó.

Para Ambriz, esas palabras marcaron su carrera y todo cambió.

"En el campo, los entrenadores me daban indicaciones para que yo se las transmitiera a mis compañeros, en ese momento no lo tomé mucho en cuenta, pero en otras prácticas con la selección, cuando yo ya estaba colaborando, le pregunté si me había retirado solo para eso. Y bueno, me dijo que ahora que había entendido de qué se trataba, eso me cambió todo".