No puede ser que aquí sea la sede y que no haya médicos, ni medicinas: AMLO

"No puede ser que aquí sea la sede y que no haya médicos, especialistas y medicinas, sería el colmo. Por eso es un desafío, un reto", dijo.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió al Secretario de Salud , Jorge Alcocer , que deberá garantizar que Guerrero sea el primer Estado donde no falten clínicas, hospitales, médicos, especialistas y medicamentos.

El tabasqueño regresó a este Municipio, considerado como uno de los más pobres del País, después de nueve años, ya como Presidente de la República.

Reconoció que la zona de la Montaña tiene muchas carencias, sin embargo, argumentó, también es de las regiones donde más apoyos existen.

Por ejemplo, expuso, hay 3 mil 890 viviendas y están registrados 10 mil 553 beneficiarios de algún programa gubernamental.

No obstante, reconoció que uno de los principales problemas sigue siendo el de salud, por lo que recordó que en los próximos meses la Secretaría de Salud terminará de trasladarse a Acapulco.

"Casi le diría al doctor Alcocer: si Guerrero no tiene sus servicios de salud bien establecidos, si no hay buenos centros de salud, hospitales, médicos, medicinas, especialistas, no sirve nada. Aquí quiero empezar, en la Montaña, que es donde más se necesita", afirmó.

Aseguró que terminando Guerrero, podría iniciar con Oaxaca y después con Chiapas, que son las entidades con más carencias de todo tipo.

"Todo esto, creo, estoy consciente, de que va a ir convirtiéndose en hechos, en realidad, estos sueños van a ser realidad, y en esto vamos a tener el apoyo de Evelyn (Salgado, la Gobernadora)", añadió.